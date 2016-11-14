Николай Левников: "Пенальти в ворота "Спартака"? Решение судьи за гранью моего понимания!"

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников по просьбе "СЭ" прокомментировал слухи о полном отстранении от работы казанского арбитра Михаила Небогатикова, 9 ноября судившего матч 21-го тура первенства России в первом дивизионе "Кубань" – "Спартак-2" (5:2) и назначившего пенальти в ворота гостей при счете 3:2.

– Уверен, что департамент судейства и инспектирования поступит по закону и передаст рассмотрение эпизода этой игры в контрольно-квалификационную комиссию, чей состав будет утвержден на ближайшем заседании исполкома РФС. А затем его сможем рассмотреть и мы в судейском комитете. Не хочу навязывать свое мнение членам комиссии. Но то, что я увидел – за гранью моего понимания! Назначать такие 11-метровые удары – неприемлемо для любого судьи, обслуживающего матчи профессиональных и любительских команд! – подчеркнул Левников. (Александр БОБРОВ)