22:33 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Николай Левников: "Пенальти в ворота "Спартака"? Решение судьи за гранью моего понимания!"

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Председатель судейского комитета РФС Николай Левников по просьбе "СЭ" прокомментировал слухи о полном отстранении от работы казанского арбитра Михаила Небогатикова, 9 ноября судившего матч 21-го тура первенства России в первом дивизионе "Кубань""Спартак-2" (5:2) и назначившего пенальти в ворота гостей при счете 3:2.

– Уверен, что департамент судейства и инспектирования поступит по закону и передаст рассмотрение эпизода этой игры в контрольно-квалификационную комиссию, чей состав будет утвержден на ближайшем заседании исполкома РФС. А затем его сможем рассмотреть и мы в судейском комитете. Не хочу навязывать свое мнение членам комиссии. Но то, что я увидел – за гранью моего понимания! Назначать такие 11-метровые удары – неприемлемо для любого судьи, обслуживающего матчи профессиональных и любительских команд! – подчеркнул Левников. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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milan_11

Эпизод на усмотрение судьи, контакт был и вратарь мог нанести травму игроку. Чего тут Левников не понял ? Гораздо более "левые" пенальти ставят...

23:04

onlywhitespartak

Тут судья, хоть и ошибся но вряд ли предвзято просто низкая квалификация , а вот Иванов ... И уже судит главное !

22:55

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