Никита Чичерин: "С "Химками" были заряжены на победу"

Автор победного гола в матче 12-го тура ФНЛ "Енисей" – "Химки" (3:0) Никита Чичерин отметил, что его команда была заряжена на победу.

– Мы перед каждым матчем настраиваемся на победу, игра с "Химками" не стала исключением. Тем более установка от Андрея Валерьевича (главного тренера Андрея Тихонова. - Прим. "СЭ") и Дениса Анатольевича (директор клуба Денис Рубцов) не оставляла другого выбора кроме победы. Мы очень сильно были заряжены. Правильные слова прозвучали после игры, сказали, что мы были именно командой. Стоит отдать должное "Химкам", которые переигрывали нас на поле.

- После шикарного гола вы побежали на трибуну к супруге. У вас произошло какое-то радостное событие?

- Повода особого не было. Я долго ждал этого момента, хотелось поблагодарить жену, которая была со мной на всех сложных этапах карьеры, всегда меня поддерживала. Это самое малое, что я мог для нее сделать! (Дмитрий УСКОВ)