Никита Чернов: "Я готов остаться в "Енисее", но все зависит от ЦСКА"

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за "Енисей", выразил готовность остаться в красноярском клубе. В недавней игре 1/16 финала Кубка России Чернов поразил ворота армейского клуба (2:1) и помог своей команде выйти в следующий раунд.

– Все будет зависеть от ЦСКА, хочется осуществить мечту все-таки! Если поступит предложение из Красноярска, останется тренер, тот же коллектив, то с удовольствием останусь здесь, – цитирует клубная пресс-служба Чернова. – Пацаны местные говорят, что такой атмосферы никогда не было, то, что мы каждые три-четыре дня вместе с ними выбираемся на природу, минимум человек десять-пятнадцать – очень круто. В этом и есть секрет успеха, в нашей сплоченности, дружбе.

– Город успели посмотреть?

– Да, более-менее. Сам могу из дома доехать до стадиона или манежа. Город красивый, большой, думаю, Красноярск готов к РФПЛ! Здесь поле хорошее, некоторые газоны и стадионы РФПЛ могу позавидовать нам.

– Что сказали в ЦСКА на вашей последней тренировке перед переходом в "Енисей"?

– Многие были в сборной еще, в том числе и Леонид Викторович Слуцкий. Виктор Савельич Онопко пожелал удачи, сказал, чтобы возвращался. Я сам все понимаю, что нужно стараться, трудиться, получать игровое время, обрастать мясом, так сказать. Подходили тренеры "молодежек", тоже удачи желали.