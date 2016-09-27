Никита Чернов: "Я готов остаться в "Енисее", но все зависит от ЦСКА"

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за "Енисей", выразил готовность остаться в красноярском клубе. В недавней игре 1/16 финала Кубка России Чернов поразил ворота армейского клуба (2:1) и помог своей команде выйти в следующий раунд.
– Все будет зависеть от ЦСКА, хочется осуществить мечту все-таки! Если поступит предложение из Красноярска, останется тренер, тот же коллектив, то с удовольствием останусь здесь, – цитирует клубная пресс-служба Чернова. – Пацаны местные говорят, что такой атмосферы никогда не было, то, что мы каждые три-четыре дня вместе с ними выбираемся на природу, минимум человек десять-пятнадцать – очень круто. В этом и есть секрет успеха, в нашей сплоченности, дружбе.
– Город успели посмотреть?
– Да, более-менее. Сам могу из дома доехать до стадиона или манежа. Город красивый, большой, думаю, Красноярск готов к РФПЛ! Здесь поле хорошее, некоторые газоны и стадионы РФПЛ могу позавидовать нам.
– Что сказали в ЦСКА на вашей последней тренировке перед переходом в "Енисей"?
– Многие были в сборной еще, в том числе и Леонид Викторович Слуцкий. Виктор Савельич Онопко пожелал удачи, сказал, чтобы возвращался. Я сам все понимаю, что нужно стараться, трудиться, получать игровое время, обрастать мясом, так сказать. Подходили тренеры "молодежек", тоже удачи желали.
Дополнительная информация
http://www.fc-enisey.ru/component/k2/item/3963-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%
Блудный Свин .
Еще и Васин три матча на ноль в полудохлой уфе...
12:02
kafk
Надо его пробовать !!! вместо Игнаша наигрывать!
10:57