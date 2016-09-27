Никита Чернов: "В детстве хотел стать человеком-пауком"

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за "Енисей" рассказал, что его любимым футболистом является экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард. В интервью для клубной пресс-службы Чернов также назвал лучших, по его мнению, защитников мира.

– Есть ли у вас кумиры на поле?

– Это защитники Серхио Рамос и Жером Боатенг. Но мой самый любимый игрок – Стивен Джеррард, а клуб – "Ливерпуль". Все началось после финала с "Миланом" в Лиге чемпионов.

– Кем хотели быть в детстве?

– Человеком-пауком! Мама даже покупала костюм, напоминающий одежду человека-паука, и маску, и я воображал себя героем, прыгал по диванам, но в итоге стал футболистом (смеется).

– Ваши родители – профессиональные волейболисты. Они хотели, чтобы сын пошел по их стопам?

– Нет, я увлекался в детстве многими видами спорта – настольный теннис, плавание, единоборства, но в итоге выбрал футбол.

– С чего начался ваш футбольный путь?

– С коробок! Собирались с друзьями, играли, потом тренер пришел в школу, предложил пойти на секцию, там мне сразу понравилось. Играл я в детстве нападающего, поэтому могу что-нибудь исполнить впереди (смеется).