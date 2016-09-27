Никита Чернов: "В детстве хотел стать человеком-пауком"

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за "Енисей" рассказал, что его любимым футболистом является экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард. В интервью для клубной пресс-службы Чернов также назвал лучших, по его мнению, защитников мира.
– Есть ли у вас кумиры на поле?
– Это защитники Серхио Рамос и Жером Боатенг. Но мой самый любимый игрок – Стивен Джеррард, а клуб – "Ливерпуль". Все началось после финала с "Миланом" в Лиге чемпионов.
– Кем хотели быть в детстве?
– Человеком-пауком! Мама даже покупала костюм, напоминающий одежду человека-паука, и маску, и я воображал себя героем, прыгал по диванам, но в итоге стал футболистом (смеется).
– Ваши родители – профессиональные волейболисты. Они хотели, чтобы сын пошел по их стопам?
– Нет, я увлекался в детстве многими видами спорта – настольный теннис, плавание, единоборства, но в итоге выбрал футбол.
– С чего начался ваш футбольный путь?
– С коробок! Собирались с друзьями, играли, потом тренер пришел в школу, предложил пойти на секцию, там мне сразу понравилось. Играл я в детстве нападающего, поэтому могу что-нибудь исполнить впереди (смеется).
Дополнительная информация
http://www.fc-enisey.ru/component/k2/item/3963-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%