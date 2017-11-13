Некоторые игроки "Кубани" не получают зарплату уже семь месяцев

Как стало известно "СЭ", долги по зарплате в "Кубани" составляют от четырех до семи месяцев. Также перед командой не погашены задолженности по премиальным за 2016 и 2017 годы. Футболисты опасаются повторения ситуации прошлого года, когда руководство клуба обещало погасить долги перед уходом в отпуск, но так денег и выплатило.



Игроки будут принимать решение в зависимости от действий руководства "Кубани".