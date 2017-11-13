Некоторые игроки "Кубани" не получают зарплату уже семь месяцев

Как стало известно "СЭ", долги по зарплате в "Кубани" составляют от четырех до семи месяцев. Также перед командой не погашены задолженности по премиальным за 2016 и 2017 годы. Футболисты опасаются повторения ситуации прошлого года, когда руководство клуба обещало погасить долги перед уходом в отпуск, но так денег и выплатило.
Игроки будут принимать решение в зависимости от действий руководства "Кубани".
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Южная Санта-Барбара - кдк каждую неделю рассматривает обращения по долгам Кубани уже три года , новости из Кубани в основном только про долги и суды , два сезона закрыта заявка - а руководство Кубани второй год ставит задачу выйти в ПЛ .
19:48