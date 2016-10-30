"Нефтехимик" сыграл вничью с "Тамбовом", продлив безвыигрышную серию до 12 матчей

В матче 19-го тура первенства ФНЛ "Тамбов" и "Нефтехимик" не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 0:0. На 65-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве - красную карточку получил защитник Евгений Овсиенко. Отметим, что нижнекамцы продлили безвыигрышную серию до 12 матчей.

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ФНЛ

19-й тур

"Тамбов" - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:0

"Тамбов": Смирнов, Столяренко, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук, Чернышов (Аверьянов, 69), Трусевич, Зюзин (Тыняный, 56), Дутов, Дорожкин (Михалев, 72).

"Нефтехимик": Самохвалов, Тараканов, Сурков, Кобахидзе, Пытлев (Погорельцев, 63), Васильев (Чадов, 70), Замалиев, Маляка, Духнов, Кортава (Муллин, 52), Матяш (Корнилов, 50).

Предупреждения: Васильев, 3. Замалиев, 44. Дутов, 44. Духнов, 45. Кортава, 45+1. Дорожкин, 49. Столяренко, 85. Тыняный, 85. Андреев, 85.

Удаление: Овсиенко (Тамбов), 65.

Судья: Фисенко (Владивосток).

30 октября. Тамбов. Стадион "Спартак".