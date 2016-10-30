15:31 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Нефтехимик" сыграл вничью с "Тамбовом", продлив безвыигрышную серию до 12 матчей

0
0
0

В матче 19-го тура первенства ФНЛ "Тамбов" и "Нефтехимик" не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 0:0. На 65-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве - красную карточку получил защитник Евгений Овсиенко. Отметим, что нижнекамцы продлили безвыигрышную серию до 12 матчей.

Чемпионат России

ФНЛ

19-й тур

"Тамбов" - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:0

"Тамбов": Смирнов, Столяренко, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук, Чернышов (Аверьянов, 69), Трусевич, Зюзин (Тыняный, 56), Дутов, Дорожкин (Михалев, 72).

"Нефтехимик": Самохвалов, Тараканов, Сурков, Кобахидзе, Пытлев (Погорельцев, 63), Васильев (Чадов, 70), Замалиев, Маляка, Духнов, Кортава (Муллин, 52), Матяш (Корнилов, 50).

Предупреждения: Васильев, 3. Замалиев, 44. Дутов, 44. Духнов, 45. Кортава, 45+1. Дорожкин, 49. Столяренко, 85. Тыняный, 85. Андреев, 85.

Удаление: Овсиенко (Тамбов), 65.

Судья: Фисенко (Владивосток).

30 октября. Тамбов. Стадион "Спартак".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ