11:11 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Нефтехимик" определится с главным тренером 29 декабря

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Руководство "Нефтехимика" проведет 29 декабря встречу, на которой определится с главным тренером на весеннюю часть первенства России в ФНЛ, сообщает sportbox.ru со ссылкой на директора клуба Наиля Гизатуллина.  Руководитель нижнекамцев не уточнил, сохранит ли свой пост Рустем Хузин. После игры 18-го тура специалист объявил об отставке, но  в итоге решение о кадровых изменениях было отложено до завершения осенней части турнира. После 24 туров "Нефтехимик" замыкает турнирную таблицу с 16 очками.

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI704099_V_Neftehimike_opredelatsa_s_trenerom_29_dekabra

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