"Нефтехимик" определится с главным тренером 29 декабря

Руководство "Нефтехимика" проведет 29 декабря встречу, на которой определится с главным тренером на весеннюю часть первенства России в ФНЛ, сообщает sportbox.ru со ссылкой на директора клуба Наиля Гизатуллина. Руководитель нижнекамцев не уточнил, сохранит ли свой пост Рустем Хузин. После игры 18-го тура специалист объявил об отставке, но в итоге решение о кадровых изменениях было отложено до завершения осенней части турнира. После 24 туров "Нефтехимик" замыкает турнирную таблицу с 16 очками.