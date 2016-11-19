"Нефтехимик" и "Балтика" сыграли вничью, продлив безвыигрышные серии до 15 и 21 матча

"Нефтехимик" и "Балтика" сыграли вничью в матче 23-го тура первенства России в ФНЛ - 0:0. На счету обеих команд по 16 очков, они замыкают турнирную таблицу.

"Нефтехимик" после 12 очков в стартовых 8 турах не может победить уже 15 игр подряд. "Балтика" набрала 6 очков в двух первых турах, после чего начала безвыигрышную серию, составляющую уже 21 матч.

Первенство России

ФНЛ

23-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Балтика" (Калининград) - 0:0

"Нефтехимик": Самохвалов, Сурков, Васильев (Матяш, 75), Бойчук (Кортава, 60), Кива, Замалиев, Решетников, Корнилов, Муллин, Галиакберов, Бабырь.

"Балтика": Вамбольт, Почивалин (Марущак, 85), Каленкович, Крючков, Тимофеев, Зимулька, Родионов (Славнов, 46), Цимбал, Суханов, Сердюк (Пономарев, 90), Соломатин (Елисеев, 77).

Предупреждения: Крючков, 5. Бабырь, 12. Кортава, 76. Корнилов, 86.

Судья: Чистяков (Азов).