"Не хотим жить в беззаконии". "Армавир" откажется от участия в ФНЛ

Президент "Армавира" Валентин Климко заявил, что команда может отказаться от участия в Олимп-Первенстве ФНЛ. Ранее клуб из Краснодарского края пытался оспорить результат матча 1-го тура против "СКА-Хабаровск" (0:3), в котором принял участие футболист Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре "Арарат" – "Зоркий" (тогда игрок выступал за хозяев).

– КДК сразу причин не объявляет. Отказано – и отказано, – цитирует onedivision.ru Климко. – Я думаю, что мы снимемся с соревнований, и все. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим.

Как заявил сегодня, 2 августа глава КДК РФС Артур Григорьянц, комитет установил отсутствие вины клуба из Хабаровска. По его словам, "дальневосточники приняли все зависящие от них меры, чтобы не допустить дисциплинарное нарушение".