"Не хотим жить в беззаконии". "Армавир" откажется от участия в ФНЛ

Президент "Армавира" Валентин Климко заявил, что команда может отказаться от участия в Олимп-Первенстве ФНЛ. Ранее клуб из Краснодарского края пытался оспорить результат матча 1-го тура против "СКА-Хабаровск" (0:3), в котором принял участие футболист Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре "Арарат" – "Зоркий" (тогда игрок выступал за хозяев).
– КДК сразу причин не объявляет. Отказано – и отказано, – цитирует onedivision.ru Климко. – Я думаю, что мы снимемся с соревнований, и все. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим.
Как заявил сегодня, 2 августа глава КДК РФС Артур Григорьянц, комитет установил отсутствие вины клуба из Хабаровска. По его словам, "дальневосточники приняли все зависящие от них меры, чтобы не допустить дисциплинарное нарушение".
Дополнительная информация
http://onedivision.ru/news/type-1/item-748189-valentin-klimko-armavir-ya-dumayu--myi-snimemsya-s-fnl