Наставник "Нижнего Новгорода" грубо отреагировал на просьбу прокомментировать поступок украинца Федорива

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев резко отреагировал на просьбу прокомментировать поступок капитана своей команды Виталия Федорива в матче ФНЛ с "Сочи" (1:0). Напомним, украинский футболист Федорив демонстративно не повернулся в сторону российского флага, когда исполняли гимн России. Позже игрок сказал, что был сосредоточен на молитве в этот момент.
- Вы услышали позицию игрока, что вы от меня-то хотите? Жареный вас петух клюнул, вот и ищите гадость, - резко отреагировал Черышев. (Дмитрий СОМОВ)
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https://www.sport-express.ru/football/rus_d1/news/vitaliy-fedoriv-ya-uvazhayu-rossiyskiy-flag-i-gimn-sport-vne-politiki-1447419/