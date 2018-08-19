Наставник "Нижнего Новгорода" грубо отреагировал на просьбу прокомментировать поступок украинца Федорива

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев резко отреагировал на просьбу прокомментировать поступок капитана своей команды Виталия Федорива в матче ФНЛ с "Сочи" (1:0). Напомним, украинский футболист Федорив демонстративно не повернулся в сторону российского флага, когда исполняли гимн России. Позже игрок сказал, что был сосредоточен на молитве в этот момент.

- Вы услышали позицию игрока, что вы от меня-то хотите? Жареный вас петух клюнул, вот и ищите гадость, - резко отреагировал Черышев. (Дмитрий СОМОВ)