Нападающий "СКА-Хабаровск" Кобялко перейдет в "Балтику"

"СКА-Хабаровск" досрочно расторг контракт с нападающим Антоном Кобялко, сообщает официальный сайт клуба. 31-летний игрок перейдет в "Балтику" на правах свободного агента.

– "СКА-Хабаровск" признателен Антону Кобялко за тот вклад, который он внес своей игрой и отношением к делу в решение задачи по выходу клуба в элитный дивизион российского футбола. Этот успех навсегда останется в истории нашего СКА. Мы желаем Антону удачи в новой команде и надеемся, что он сможет добиться новых значительных успехов в карьере, – говорится в сообщении клуба.

В составе хабаровчан Кобялко провел три матча в премьер-лиге и 24 встречи в ФНЛ.