Нападающий "Мордовии" попал в больницу во время матча с "Кубанью"

Нападающий "Мордовии" Александр Алхазов на 65-й минуте матча 27-го тура ФНЛ против "Кубани" (0:2) получил сильную травму в борьбе в штрафной площади. Форварда со стадиона в больницу увезла скорая помощь. Игрок пришел в себя, и его жизни в данный момент ничего не угрожает.

"Как сообщил врач "Мордовии" Алексей Мишкин, нападающий Александр Алхазов пришел в себя, находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Сейчас врачи проводят обследование, которое покажет, останется ли Алхазов в Краснодаре или вернется с командой в Саранск", - сообщает пресс-служба "Мордовии" в "Твиттере".