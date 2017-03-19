20:32 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Нападающий "Мордовии" попал в больницу во время матча с "Кубанью"

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Нападающий "Мордовии" Александр Алхазов на 65-й минуте матча 27-го тура ФНЛ против "Кубани" (0:2) получил сильную травму в борьбе в штрафной площади. Форварда со стадиона в больницу увезла скорая помощь. Игрок пришел в себя, и его жизни в данный момент ничего не угрожает.

"Как сообщил врач "Мордовии" Алексей Мишкин, нападающий Александр Алхазов пришел в себя, находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Сейчас врачи проводят обследование, которое покажет, останется ли Алхазов в Краснодаре или вернется с командой в Саранск", - сообщает пресс-служба "Мордовии" в "Твиттере".

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Материалы REN-TV

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