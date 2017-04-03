Налоговая служба направила в суд материалы о банкротстве "Кубани"

Инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом "Кубани". Уточняется, что дело рассматривается в суде первой инстанции. Дата начала слушаний пока не определена.

Как уточнил гендиректор клуба Геннадий Крапивка, руководству "Кубани" ничего не известно о намерении ФНС признать клуб банкротом.

- Ничего по этому поводу не известно, у нас есть договоренности (финансовые), работаем (в обычном режиме), - цитирует ТАСС Крапивку.