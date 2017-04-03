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Налоговая служба направила в суд материалы о банкротстве "Кубани"

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Инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом "Кубани". Уточняется, что дело рассматривается в суде первой инстанции. Дата начала слушаний пока не определена.

Как уточнил гендиректор клуба Геннадий Крапивка, руководству "Кубани" ничего не известно о намерении ФНС признать клуб банкротом.

- Ничего по этому поводу не известно, у нас есть договоренности (финансовые), работаем (в обычном режиме), - цитирует ТАСС Крапивку.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4147057

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Ох, уж эта "крапивка-в-коробке"!?........ Одно слово - "МЕНАГЕР"!

13:10

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