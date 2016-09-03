Нальчикский "Спартак" вырвал победу у "Нефтехимика"

В игре 11-го тура ФНЛ нальчикский "Спартак" сумел одержать победу над "Нефтехимиком" – 3:2. В составе победителей дублем отметился полузащитник Хасан Ахриев, еще один мяч на счету нападающего Амира Бажева. У гостей также дублем отличился форвард Руслан Галиакберов.

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11-й тур

"Спартак Нч" (Нальчик) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 3:2 (1:1)

Голы: Бажев, 14 (1:0). Галиакберов, 18 (1:1). Ахриев, 55 (2:1). Галиакберов, 70 (2:2). Ахриев, 71 (3:2).

"Спартак": Антипов, Дашаев, Семенов, Мурачев, Соблиров (Кузнецов, 82), Ахриев (Макоев, 86), Мухаммад (Ахъядов, 63), Войнов (Крамаренко, 74), Дроздов, Гугуев, Бажев.

"Нефтехимик": Самохвалов, Сурков, Кобахидзе (Духнов, 45), Морозов, Васильев, Кива (Бабырь, 27), Замалиев, Маляка, Корнилов, Галиакберов, Матяш (Бойчук, 62. Соболев, 74).

Предупреждение: Замалиев, 72.

Судья: Волошин (Смоленск).

3 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак".