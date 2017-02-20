Нальчикский "Спартак" переиграл "Шинник", "Зенит-2" выиграл у "Кубани"

"Спартак" из Нальчика переиграл "Шинник" в стыковом матче между командами занявшими 3-и места в своих группах Кубка ФНЛ. "Зенит-2" по пенальти одолел "Кубань" в матче между коллективами, занявшими 4-е места.

Кубок ФНЛ-2017

Стыковой матч. 3-и места

"Шинник" - "Спартак Нч" - 3:4 (1:3)

Голы: Ахъядов, 15 (0:1). Нетфуллин, 28 (1:1). Чхапелия, 39 (1:2). Чхапелия, 45 (1:3). Низамутдинов, 60 (2:3). Низамутдинов, 72 - с пенальти (3:3). Каркаев, 84 (3:4).

Стыковой матч. 4-е места

"Кубань" - "Зенит-2" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 2:4