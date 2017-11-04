Надсон посмотрел русские клипы и сказал, что хочет получить российский паспорт

Защитник "Крыльев Советов" Жозе Надсон высказал свое мнение по нескольким российским клипам. Футболисту показали клипы "Лада седан" (Тимати), "Запахло весной" ("Бутырка"), "В Питере пить" ("Ленинград"), а также концертное исполнение песни "Самара-городок". Последняя композиция очень понравилась бразильцу, а вот песню "Бутырки" игрок не оценил и попросил переключить клип.

В конце ролика Надсон, играющий в России с 2013 года, сказал, что хочет получить российский паспорт и продолжить выступления за "Крылья".