19:15 | ФУТБОЛ — ФНЛ

На стадионе "Динамо" сооружают крышу

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Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина переживает крупнейшую за свою историю реконструкцию. Портал Стройкомплекса Москвы опубликовал видеосюжет о текущих работах на проекте, которому нет аналогов в мире.

Футбольный стадион сможет вместить около 27 тысяч зрителей. Сейчас строители сооружают крышу, устанавливают лифты и эскалаторы. Малая спортивная арена будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную. Сам спорткомплекс "подвесили" на высоту 10 метров, кроме того в рамках проекта появится ресторан, посетители которого смогут увидеть сразу два матча.

Напомним, стадион планируется открыть 22 октября 2017 года – в 88-ю годовщину со дня рождения легендарного вратаря московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина

Дополнительная информация

https://stroi.mos.ru/news/stadion-dinamo-s-arienoi-transformierom-v-siuzhietie-ot-stroi-mos-ru?from=cl

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