На "Луч-Энергию" наложен запрет на регистрацию новичков

Вчера состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было принято решение о наложении на "Луч-Энергию" запрета на регистрацию новичков. Как сообщает официальный сайт РФС, данное решение было принято в связи с задолженностями перед нападающими Дмитрием Кабутовым и Максимом Казанковым​. Также на клуб был оштрафован на сумму, которая не называется. Запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед футболистами.