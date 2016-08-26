20:29 | ФУТБОЛ — ФНЛ

На "Луч-Энергию" наложен запрет на регистрацию новичков

0
0
0
1

Вчера состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было принято решение о наложении на "Луч-Энергию" запрета на регистрацию новичков. Как сообщает официальный сайт РФС, данное решение было принято в связи с задолженностями перед нападающими Дмитрием Кабутовым и Максимом Казанковым​. Также на клуб был оштрафован на сумму, которая не называется. Запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед футболистами.

Дополнительная информация

http://rfs.ru/main/news/rfs_news/84751.html

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

staryi

Умрет скоро Луч, жаль. Да здравствует АДмирал !!!!

20:59

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ