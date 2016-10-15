МВД: беспорядки в Воронеже затеяли фанаты "Динамо"

Глава ВОБ Александр Шпрыгин рассказал о подробностях драки фанатов "Факела" и "Динамо" в матче 17-го тура ФНЛ (1:1). Игра была остановлена на 58-й минуте и возобновлена примерно через 10 минут.

- Стали болельщики друг друга задирать словесно, побежали навстречу, - цитирует "Р-Спорт" Шпрыгина. - Началась небольшая локальная стычка, которая переросла в большую. Полетело много кресел, штук, наверное, сто. Несколько сотен болельщиков "Факела" выбежали и побежали вдоль центральной трибуны, и были небольшие потасовки и на трибуне, и у беговой дорожки. Летели кресла. Прибыли в большом количестве ОМОН и полиция, и все прекратилось. Сектор с болельщиками "Динамо" полностью оцеплен кольцом ОМОНа и полицией.

Динамовцы в количестве 1,2 тысячи человек расположены на секторе за воротами, примерно такой же сектор напротив с фанатами воронежского "Факела". До определенного момента силы правопорядка в большом количестве находились возле стадиона. Около болельщиков "Динамо" внутри стадиона находилось всего 15 стюардов и больше никого. Они стояли между полем и трибуной.

Представители МВД по Воронежской областе заявили, что беспорядки на трибунах затеяли болельщики гостей.

"В двух словах: беспорядки затеяли болельщики "Динамо", на данный момент они успокоились, и матч (был) продолжен. Там еще было какое-то незаконное шествие болельщиков, но об этом информация будет позже. Сейчас идет проверка", - заявили в МВД.