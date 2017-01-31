Мустафин назначен и.о. главного тренера "Мордовии", Алексей Порфененко - руководителем клуба

Исполняющим обязанности главного тренера "Мордовии" назначен Марат Мустафин. Также в состав тренерского штаба вошел Ярослав Мочалов. По решению попечительского совета руководителем "Мордовии" стал Алексей Порфененко, который ранее управлял спортивным центром "Старт".

- Задачи, поставленные перед нами главой республики Мордовия Владимиром Волковым и попечительским советом клуба, должны быть решены в кратчайшие сроки, - приводит пресс-служба саранцев слова Порфененко. - Разумеется, имеющийся коллектив из тех, кто желает проявить свою работоспособность на поле, следует сохранить и поддержать, выполнив перед игроками все обязательства. Но команда требует и обновления.

В регионе немало молодых талантливых футболистов, которые горят желанием защищать честь родного клуба. Поэтому необходимо активнее привлекать в команду местных воспитанников, открывать им дорогу в большой футбол. И сейчас на учебно-тренировочный сбор в Крым отправились восемь саранских игроков - Руслан Навлетов, Владислав и Егор Сысуевы, Владислав Адаев, Никита Усов, Илья Кузин, Роман Калюжный и Евгений Увин.

Планируем и в дальнейшем продолжать селекционную политику в заданном руководством республики направлении. Только следуя по такому пути, мы способны привлечь на трибуны болельщиков, возродить любовь и внимание к команде со стороны поклонников футбола в Мордовии.