21:26 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Муравьев – куратор экономического блока ФК "Динамо" от Центрального совета общества

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Евгений Муравьев провел собрание с футболистами московского "Динамо" на базе команды в Новогорске. Игрокам Муравьев, ранее работавший генеральным директором "Кубани", был представлен как куратор экономического блока от центрального совета "Динамо".

Напомним, ранее председателем ВФСО "Динамо" был избран Владимир Стржалковский. На сегодняшний день перед футболистами "Динамо" у клуба есть долги по зарплате (июнь и июль) и премиальным.

Весьма вероятно, что уже на будущей неделе состоится совет директоров клуба, на котором будет объявлено об изменениях в структуре "Динамо". (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

"Муравьед - экономист" в "Дивано" - очередное "кадровое ноу-хау" в "росфутболллле": "Кубань" давно на "вершине" экономического процветания, к которому приложил свои "подгребалки" и данный "герой нашего времени", теперь экономически "ещё больше зацветёт" и "Дивано"!!!

21:38

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