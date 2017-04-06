Московская область не будет финансировать "Химки"

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что регион не будет оказывать финансовую поддержку "Химкам", поскольку считает это нецелесообразным. По его словам, клуб должен искать частных инвесторов.

- Тратить бюджетные средства на футбольный клуб "Химки" мы не хотим и не будем, - приводит ТАСС слова Терюшкова. - Мы считаем нецелесообразным тратить минимум 500 миллионов рублей на "Химки", которые будут идти в середине турнирной таблицы. Это несколько школ и детских садов. Мы считаем, что "Химки", как и хоккейные, и баскетбольные клубы области, должны искать частных инвесторов.

"Химки" проводят домашние матчи на стадионе "Родина", в то время как в городе есть более современный и вместительный стадион "Арена Химки", на котором играет московское "Динамо". Предполагается, что бело-голубые в 2018 году переедут на стадион, который строится в Петровском парке Москвы.

- Думаю, "Химки" переедут на "Арену Химки", когда оттуда уедет "Динамо", - подытожил Терюшков.