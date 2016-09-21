"Мордовию" обязали выплатить задолженность Гордееву

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал "Мордовию" выплатить задолженности по заработной плате и премиям, а также проценты за задержку выплат бывшему главному тренеру команды Андрею Гордееву, информирует официальный сайт РФС.

В качестве обеспечительной меры саранскому клубу запрещено регистрировать новых футболистов до погашения задолженности. Кроме того, "Мордовия" должна выплатить штраф в связи с неисполнением решения Палаты по разрешению споров по делам футболистов Владимира Рыкова и Евгения Луценко.