19:26 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Мордовию" обязали выплатить задолженность Гордееву

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал "Мордовию" выплатить задолженности по заработной плате и премиям, а также проценты за задержку выплат бывшему главному тренеру команды Андрею Гордееву, информирует официальный сайт РФС.

В качестве обеспечительной меры саранскому клубу запрещено регистрировать новых футболистов до погашения задолженности. Кроме того, "Мордовия" должна выплатить штраф в связи с неисполнением решения Палаты по разрешению споров по делам футболистов Владимира Рыкова и Евгения Луценко.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/84987.html

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