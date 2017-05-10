"Мордовия" забила три мяча "Волгарю"

"Мордовия" на своем поле разгромила "Волгарь" в матче 36-го тура первенства ФНЛ. Это первая победа для саранской команды после пяти поражений кряду.

В турнирной таблице "Мордовия" идет на 18-м месте, а "Волгарь" - на 13-м.

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ФНЛ

36-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Волгарь" (Астрахань) - 3:0 (1:0)

Голы: Навлетов, 9 (1:0). Петров, 71 (2:0). Петров, 83 (3:0).

"Мордовия": Леонов, Навлетов, Иванов, Лебедев, Осипов, Багаев, Дегтярев (Амбарцумян, 54), Деобальд (Чалов, 87), Петров, Сысуев (Захарченко, 83), Алхазов (Лукьянов, 46).

"Волгарь": Бучнев, Калинин, Таказов, Плиев, Акбашев, Болонин (Бибилов, 78), Газзаев (Шалаев, 59), Сутормин, Кабутов, Яковлев (Букия, 56), Отставнов (Жабкин, 79).

Предупреждения: Газзаев, 47. Акбашев, 69. Бучнев, 69. Амбарцумян, 81. Калинин, 85. Жабкин, 90+1.

Судья: Васильев (Ижевск).

10 мая. Саранск. Стадион "Старт".