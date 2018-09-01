"Мордовия" вырвала победу в концовке матча с "Лучом"

"Луч" уступил "Мордовии" (0:1) в матче девятого тура Олимп-Первенства ФНЛ. Единственный мяч в концовке игры с пенальти забил Владимир Обухов.

На 86-й минуте хозяев остались в меньшинстве после удаления Давида Дзахова. "Мордовия" набрала 12 очков и занимает девятое место. У "Луча" девять очков и 15-е место.

В следующем туре "Мордовия" примет "Томь", а "Луч" на выезде сыграет с "Тюменью".

Олимп-Первенство ФНЛ

9-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Мордовия" (Саранск) - 0:1 (0:0)

Гол: Обухов, 90+1 - с пенальти.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Царикаев, Степанец, Марущак, Насадюк, Замалиев (Пономаренко, 83), Носов (Хлебородов, 78), Батов (Павленко, 46), Машнев, Дзахов, Прокофьев (Визнович, 65).

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Багаев, Климов, Ятченко, Лебедев, Киреев (Соболев, 88), Дворецков (Петров, 70), Руст.Мухаметшин (Адаев, 63), Поярков, Обухов, Русл.Мухаметшин (Юсупов, 84).

Предупреждения: Багаев, 5. Дзахов, 36. Марущак, 61. Степанец, 89.

Удаление: Дзахов, 86 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Чебан (Москва).

1 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо".