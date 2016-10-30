"Мордовия" вырвала победу у "Спартака", забив пенальти на 90-й минуте

В матче 19-го тура первенства России в ФНЛ "Мордовия" одолела нальчикский "Спартак" - 1:0. Единственный мяч саранцы провели уже в концовке встречи с пенальти. Победа позволила им обойти соперника в турнирной таблице и подняться на 12-е место.

Первенство России

ФНЛ

19-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Спартак" (Нальчик) - 1:0 (0:0)

Гол: Дегтярев, 90 - с пенальти.

"Мордовия": Чебану, Осипов, Лебедев, Сабитов (Кренделев, 62), Багаев, Молодцов, Астафьев (Алхазов, 68), Игнатович, Пазин (Дегтярев, 55), Саркисов (Деобальд, 43), Амбарцумян.

"Спартак": Антипов, Соблиров, Мурачев, Дашаев, Макоев, Крамаренко (Войнов, 74), Мухаммад (Марченко, 76), Дроздов, Каркаев (Семенов, 84), Гугуев, Ахъядов.

Предупреждения: Сабитов, 30. Мухаммад, 32. Крамаренко, 57. Мурачев, 80.

Удаление: Мурачев (С), 89.

Судья: Борисов (Самара).