16:59 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Мордовия" вырвала победу у "Спартака", забив пенальти на 90-й минуте

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В матче 19-го тура первенства России в ФНЛ "Мордовия" одолела нальчикский "Спартак" - 1:0. Единственный мяч саранцы провели уже в концовке встречи с пенальти. Победа позволила им обойти соперника в турнирной таблице и подняться на 12-е место.

Первенство России

ФНЛ

19-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Спартак" (Нальчик) - 1:0 (0:0)

Гол: Дегтярев, 90 - с пенальти. 

"Мордовия": Чебану, Осипов, Лебедев, Сабитов (Кренделев, 62), Багаев, Молодцов, Астафьев (Алхазов, 68), Игнатович, Пазин (Дегтярев, 55), Саркисов (Деобальд, 43), Амбарцумян.

"Спартак": Антипов, Соблиров, Мурачев, Дашаев, Макоев, Крамаренко (Войнов, 74), Мухаммад (Марченко, 76), Дроздов, Каркаев (Семенов, 84), Гугуев, Ахъядов.

Предупреждения: Сабитов, 30. Мухаммад, 32. Крамаренко, 57. Мурачев, 80. 

Удаление: Мурачев (С), 89. 

Судья: Борисов (Самара).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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А380726

Заголовку-"зачет"!. Вот Федун вздрогнул, обмываю вчерашнюю победу :)

17:12

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