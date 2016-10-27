"Мордовия" вновь оштрафована за невыплату задолженности футболистам

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) снова оштрафовала саранскую "Мордовию". Клуб не погасил задолженности перед пятью игроками. Таким образом, были удовлетворены заявления Сергея Самодина, Далибора Стевановича, Милана Перендии, Марко Ломича и Аслана Дудиева, сообщает официальный сайт РФС.

Также было удовлетворено заявление футболиста "Мордовии" Максима Астафьева в отношении бывшего клуба игрока "Тосно" о выплате клубом долгов по зарплате. "Тосно" запрещено регистрировать новых игроков.