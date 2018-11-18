"Мордовия" в меньшинстве победила "Краснодар-2"

"Мордовия" обыграла "Краснодар-2" в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ (2:1). Победный гол забил полузащитник Игорь Киреев.

Отметим, что гости остались в меньшинстве на 8-й минуте встречи: прямую красную карточку получил Киреев.

"Мордовия" набрала 33 очка и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. "Краснодар-2" с 36 баллами располагается на четвертой строчке.

Олимп - ФНЛ

23-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Мордовия" (Саранск) - 1:2 (1:2)

Голы: Петров, 5 (0:1). Киреев, 8 (0:2). Таранов, 21 (1:2).

Нереализованный пенальти: Маркин, 7 (вратарь)

"Краснодар-2" (Краснодар): Сафонов, Таранов, Татаев (Бочко, 60), Голубев, Ивашин, Григорян (Онугха, 60), Уткин, Мацукатов (Назаров, 80), Сулейманов, Сергеев, Игнатьев.

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Деревягин, Лебедев, Сухарев, Дворецков, Руст.Мухаметшин (Адаев, 73), Петров (Соболев, 86), Поярков, Киреев, Орлов, Маркин (Русл.Мухаметшин, 64).

Предупреждения: Татаев, 29. Сулейманов, 42. Сухарев, 42. Игнатьев, 55. Мацукатов, 76.

Удаление: Киреев, 8.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

18 ноября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

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