"Мордовия" уверенно обыграла "Сочи"

"Мордовия" взяла верх над "Сочи" в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 2:0. За саранский клуб забили Руслан Мухаметшин и Владимир Обухов.

"Сочи" идет на 9 месте в турнирной таблице, "Мордовия" - на 11.

Олимп - ФНЛ

11-й тур

"Сочи" - "Мордовия" (Саранск) - 0:2 (0:0)

Голы: Русл.Мухаметшин, 85 (0:1). Обухов, 90+1 (0:2).

"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Померко (Лагатор, 80), Песегов, Соловьев, Барсов, Саная.

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Лебедев, Климов, Ятченко, Сухарев, Руст.Мухаметшин (Обухов, 73), Киреев (Соболев, 90+1), Поярков, Петров, Адаев, Русл.Мухаметшин.

Предупреждения: Кобзев, 11. Саная, 16. Миладинович, 34.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

15 сентября. Сочи. Стадион "Фишт".

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