"Мордовия" уступила "СКА-Хабаровск", "Сочи" обыграл "Ротор"

Завершились два матча 22-го тура Олимп-ФНЛ.
"Мордовия" уступила "СКА-Хабаровск" - 0:1. Единственный мяч забил Виталий Приндета. "Сочи" обыграл "Ротор" - 4:2. У победителей голы забивали Игорь Горбунов, Максим Барсов, Евгений Песегов и Алексей Померко.
Олимп-ФНЛ
23-й тур
"Мордовия" (Саранск) - "СКА-Хабаровск" - 0:1 (0:1)
Гол: Приндета, 38.
"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Лебедев, Ятченко (Деревягин, 49), Багаев (Поярков, 73), Климов, Петров, Адаев (Киреев, 46), Дворецков, Руст.Мухаметшин (Орлов, 71), Русл.Мухаметшин, Обухов.
"СКА-Хабаровск": Генералов, Гарбуз, Труфанов, Приндета, Хомуха, Квеквескири, Кабутов, Карасев, Алейник (Казанков, 67. Никифоров, 89), Секульски (Ненахов, 74), Базелюк (Кабаев, 56).
Предупреждения: Адаев, 13. Карасев, 27. Приндета, 29. Обухов, 58. Багаев, 63. Поярков, 90+2. Ненахов, 90+4.
Судья: Волошин (Смоленск).
14 ноября. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".
"Сочи" - "Ротор" (Волгоград) - 4:2 (3:0)
Голы: Горбунов, 2 (1:0). Барсов, 16 - с пенальти (2:0). Песегов, 30 (3:0). Померко, 62 (4:0). Мязин, 88 (4:1). Мязин, 90+4 (4:2).
"Сочи": Заболотный, Калугин, Миладинович (Бычков, 77), Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Песегов (Лагатор, 89), Померко, Горбунов (Соловьев, 74), Саная, Барсов (Саламатов, 66).
"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Карпов, Эдиев, Маляров, Самсонов, Лобкарев (Янушковский, 80), Попов, Шарипов (Николаев, 75), Завезен, Воробьев (Абдулавов, 58), Муллин (Мязин, 58).
Предупреждения: Эдиев, 34. Юрганов, 44. Миладинович, 47. Саная, 52. Горбунов, 54. Маляров, 57. Самсонов, 59.
Удаление: Саная, 84.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
14 ноября. Сочи. Стадион "Фишт".
Турнирная таблица - здесь.