"Мордовия" пустит болельщиков на матч с "Факелом" за пачку сигарет

Директор "Мордовии" Алексей Порфененко заявил, что болельщики саранского клуба посетят матч 28-го тура чемпионата ФНЛ против "Факела" практически бесплатно. Для свободного прохода на трибуны фанатам клуба нужно отдать пачку сигарет. "Мордовия" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата, "Факел" идет на 5-й строчке.

– Наша новая акция будет носить название "Потуши факел!" – цитируют "Известия Мордовии" Порфененко. – Каждый, кто откажется в день матча от курения, сдав контролеру-распорядителю пачку сигарет, получит возможность посетить игру бесплатно. Мы – за здоровый образ жизни и за интересные идеи популяризации футбола!