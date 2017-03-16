21:29 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Мордовия" пустит болельщиков на матч с "Факелом" за пачку сигарет

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Директор "Мордовии" Алексей Порфененко заявил, что болельщики саранского клуба посетят матч 28-го тура чемпионата ФНЛ против "Факела" практически бесплатно. Для свободного прохода на трибуны фанатам клуба нужно отдать пачку сигарет. "Мордовия" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата, "Факел" идет на 5-й строчке.

– Наша новая акция будет носить название "Потуши факел!" – цитируют "Известия Мордовии" Порфененко. – Каждый, кто откажется в день матча от курения, сдав контролеру-распорядителю пачку сигарет, получит возможность посетить игру бесплатно. Мы – за здоровый образ жизни и за интересные идеи популяризации футбола!

Дополнительная информация

https://izvmor.ru/novosti/sport/direktor-fk-mordoviya-aleksey-porfinenko-kazhdyy-match-komandy-dolzhen-stat-prazdnikom-dlya-bolelshch/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Vosstavshiy iz Bana-2

сиги продадут,деньги поделят)

21:55

tostostos

И если есть в кармане пачка сигарет...

21:49

GalacticBoy

Это что значит,что футболисты не могут позволить купить себе пачку сигарет

21:47

Патриот Сибири

Представляю контролера на входе: "Сиги есть? А если найду?!"

21:46

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