"Мордовия" пустит болельщиков на матч с "Факелом" за пачку сигарет

Директор "Мордовии" Алексей Порфененко заявил, что болельщики саранского клуба посетят матч 28-го тура чемпионата ФНЛ против "Факела" практически бесплатно. Для свободного прохода на трибуны фанатам клуба нужно отдать пачку сигарет. "Мордовия" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата, "Факел" идет на 5-й строчке.
– Наша новая акция будет носить название "Потуши факел!" – цитируют "Известия Мордовии" Порфененко. – Каждый, кто откажется в день матча от курения, сдав контролеру-распорядителю пачку сигарет, получит возможность посетить игру бесплатно. Мы – за здоровый образ жизни и за интересные идеи популяризации футбола!
Дополнительная информация
https://izvmor.ru/novosti/sport/direktor-fk-mordoviya-aleksey-porfinenko-kazhdyy-match-komandy-dolzhen-stat-prazdnikom-dlya-bolelshch/
Vosstavshiy iz Bana-2
сиги продадут,деньги поделят)
21:55
tostostos
И если есть в кармане пачка сигарет...
21:49
GalacticBoy
Это что значит,что футболисты не могут позволить купить себе пачку сигарет
21:47
Патриот Сибири
Представляю контролера на входе: "Сиги есть? А если найду?!"
21:46