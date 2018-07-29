"Мордовия" при 25 тысячах зрителей проиграла "Краснодару-2"

"Краснодар-2" обыграл "Мордовию" в 3-м матче ФНЛ - 2:1. Победный гол на счету нападающего Владимира Обухова. Игра состоялась на стадионе "Мордовия Арена" при 24976 зрителей.

В еще одной игре "Авангард" одержал победу над "Факелом" - 1:0.

ФНЛ

3-й тур

"Авангард" (Курск) - "Факел" (Воронеж) - 1:0 (1:0)

Гол: Акбашев, 22 (1:0).

"Авангард": Чагров, Багаев, Дашаев, Гоцук, Никитин (Синяев, 80), Стеклов, Акбашев, Альшин (Войнов, 67), Земсков, Коробов (Кубышкин, 82), Касьян (Руденко, 73).

"Факел": Терновский, Бабенков, Митасов (Дорожкин, 75), Божин, Беликов (Кагермазов, 46), Лебеденко, Мануковский, Молодцов, Афанасьев (Кузьмин, 47), Бирюков (Ломакин, 46), Орлов.

Предупреждения: Дашаев, 2. Бирюков, 40. Стеклов, 70. Земсков, 90.

Судья: Федотов (Москва).

29 июля. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

"Мордовия" (Саранск) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 1:2 (0:1)

Голы: Уткин, 36 (0:1). Ятченко, 48 - в свои ворота (0:2). Обухов, 52 (1:2).

"Мордовия": Шебанов, Ятченко, Сухарев, Климов, Багаев, Руст.Мухаметшин (Адаев, 57), Поярков (Дворецков, 65), Киреев (Д.Соболев, 90+2), Петров, Русл.Мухаметшин, Обухов (Маркин, 83).

"Краснодар-2": Сафонов, Таранов (Татаев, 63), Марков, Бородин, Голубев, Ивашин, Катрич (Сергеев, 46), Мацукатов, Уткин (Григорян, 90), Черников, Сулейманов, Онугха. Предупреждения: Марков, 71. Черников, 90+2.

Судья: Амелин (Тула).

29 июля. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 24976 зрителей.