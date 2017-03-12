"Мордовия" прервала семиматчевую серию без побед, обыграв "Нефтехимик"

"Мордовия" в матче 26-го тура ФНЛ на своем поле обыграла "Нефтехимик" - 1:0. Единственный гол в матче забил защитник Алан Багаев. Саранская команда прервала свою серию без побед, которая составляла семь матчей.

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ФНЛ

26-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:0 (1:0)

Гол: Багаев, 18 (1:0).

"Мордовия": Леонов, Чалов, Навлетов, Багаев, Осипов, Игнатович (Сысуев, 90+1), Захарченко (Молодцов, 72), Кренделев, Петров (Дегтярев, 78), Алхазов (Лукьянов, 59), Амбарцумян.

"Нефтехимик": Книга, Сорокин, Тараканов, Сурков, Бойчук (Муллин, 90), Давлатов, Петролай, Корнилов (Пытлев, 38), Маляка, Галиакберов (Кортава, 72), Бабырь (Гелоян, 71).

Предупреждение: Галиакберов, 37.

Судья: Кукуян (Сочи).

12 марта. Саранск. Стадион "Старт".