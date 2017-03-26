"Мордовия" победила "Факел", "Волгарь" оказался сильнее "Спартака" из Нальчика

"Мордовия" обыграла "Факел" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата ФНЛ. Благодаря этой победе саранский клуб поднялся на 17-е место в турнирной таблице, "Факел" занимает четвертую строчку.

В другой встрече "Волгарь" одержал непростую победу над "Спартаком" из Нальчика, что позволило команде обогнать соперника в турнирной таблице первенства.

ФНЛ

28-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Факел" (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Голы: Петров, 11 (1:0). Осипов, 50 (2:0).

"Мордовия" (Саранск): Леонов, Навлетов, Лебедев, Сабитов, А.Багаев, Осипов, Деобальд (Игнатович, 66), Дегтярев (Адаев, 90+1), Петров (Лукьянов, 80), Кренделев, Сысуев (Амбарцумян, 74).

"Факел" (Воронеж): Кобзев, Иванов (Бирюков, 77), М.Багаев, Тихий, Шахов, Осипенко, Свежов (Нагибин, 46), Каюмов, Соловьев (Арустамян, 73), Болов (Саталкин, 46), Касьян.

Предупреждения: Иванов, 7. Кренделев, 22. Дегтярев, 59. Бирюков, 88.

Судья: Волошин.

26 марта. Саранск. Стадион "Старт".

"Спартак" (Нальчик) – "Волгарь" (Астрахань) – 1:2 (1:1)

Голы: Дышеков, 4 (0:1). Богатырев, 9 (1:1). Сутормин, 84 (1:2).

"Спартак" (Нальчик): Антипов, Кузнецов, Дашаев, Соблиров, Марченко, Макоев, Богатырев (Бойчук, 68), Каркаев (Семенов, 77), Войнов, Дроздов (Мурачев, 80), Ахъядов (Тлупов, 79).

"Волгарь" (Астрахань): Бучнев, Калинин, Плиев, Таказов, Григорьев, Сутормин (Скворцов, 90+1), Букия (Машуков, 89), Болонин (Кабутов, 79), Газзаев (Камилов, 66), Дышеков, Отставнов.

Предупреждения: Таказов, 19. Каркаев, 28. Григорьев, 45. Камилов, 69. Букия, 75.

Судья: Панин.

26 марта. Нальчик. Стадион "Спартак".