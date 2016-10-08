"Мордовия" победила "Балтику" и покинула предпоследнее место в ФНЛ

В матче 16-го тура первенства России в ФНЛ "Мордовия" взяла верх над "Балтикой" - 2:1. Саранцы, еще в прошлом сезоне игравшие в премьер-лиге, покинули предпоследнюю строчку, но остались в зоне вылета.

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с нальчикским "Спартаком" (1:1) и упустил шанс подняться на третье место. "Волгарь" и "Химки" завершили поединок с таким же счетом.

Первенство России

ФНЛ

16-й тур

"Спартак" (Нальчик) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 1:1 (1:1)

Голы: Гугуев, 4 (1:0). Лескано, 40 (1:1).

"Спартак": Антипов, Тебердиев (Марченко, 78), Макоев, Дашаев, Мурачев, Войнов (Каркаев, 73), Мухаммад, Крамаренко, Богатырев (Соблиров, 57), Дроздов, Гугуев (Ахъядов, 62).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Купчин (Киреев, 73), Димидко, Кацаев (Калинский, 71), Карасев, Черевко, Дедечко, Булия (Казанков, 46), Никифоров, Лескано (Кобялко, 74).

Предупреждения: Гугуев, 32. Купчин, 41. Дедечко, 44. Казанков, 82.

Судья: Москалев (Воронеж).

"Балтика" (Калининград) - "Мордовия" (Саранск) - 1:2 (1:1)

Голы: Саркисов, 2 (0:1). Помогаев, 19 - с пенальти (1:1). Чалов, 86 (1:2).

"Балтика": Вамбольт, Сармонт (Пономарев, 31), Зимулька, Каленкович (Почивалин, 70), Марущак, Родионов, Помогаев, Елисеев, Цимбал, Сердюк (Подбельцев, 59), Соломатин (Малеев, 84).

"Мордовия": Леонов, Сабитов, Чалов, Молодцов, Иванов, Багаев, Осипов, Дегтярев (Захарченко, 59), Игнатович (Лукьянов, 75), Астафьев (Петров, 87), Саркисов (Деобальд, 90+2).

Предупреждения: Багаев, 45+1. Родионов, 53. Игнатович, 61. Марущак, 67. Помогаев, 74.

Судья: Шадыханов (Москва).

"Волгарь" (Астрахань) - "Химки" - 1:1 (0:1)

Голы: Казаев, 43 (0:1). Зуйков, 59 - с пенальти (1:1).

"Волгарь": Бучнев, Зарипов, Стешин, Зуйков, Юрганов, Сутормин (Скворцов, 81), Акбашев (Радченко, 81), Болонин (Кабутов, 69), Шалаев, Яковлев (Дышеков, 61), Веркашанский.

"Химки": Исупов, Малания, И.Чернышов, Лапин, Шумских, Петрусев (Мостовой, 61), Казаев (Фадеев, 88), Губерац, Тюнин, Галешич (С.С.Чернышов, 73), Сикорски (Ахба, 73).

Предупреждения: Веркашанский, 17. Галешич, 40. Малания, 45+1. Казаев, 59. Тюнин, 78.

Удаления: Малания, 85 (грубая игра). Тюнин, 90+3 (срыв перспективной атаки).

Судья: Фисенко (Владивосток).