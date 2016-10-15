"Мордовия" отобрала очки у "Зенита-2", "Химки" обыграли "Спартак" из Нальчика

"Мордовия" и "Зенит-2" сыграли вничью в матче 17-го тура первенства России в ФНЛ - 2:2. Дубль в составе сине-бело-голубых сделал Алексей Гасилин. Питерцы упустили шанс подняться на третье место в турнирной таблице и идут пятыми, уступая "Факелу" и "Шиннику" по числу побед. "Мордовия" продолжает находиться в зоне вылета.

В другой встрече тура "Химки" одолели "Спартак" из Нальчика и увеличили отрыв от зоны вылета до 4 очков.

Первенство России

ФНЛ

17-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 2:2 (1:0)

Голы: Осипов, 32 (1:0). Деобальд, 61 (2:0). Гасилин, 66 (2:1). Гасилин, 82 (2:2).

"Мордовия": Леонов, Лебедев, Чалов, Иванов, Сабитов, Молодцов, Осипов, Деобальд (Дегтярев, 72), Астафьев (Лукьянов, 81), Амбарцумян (Кренделев, 68), Саркисов.

"Зенит-2": Бабурин, Йованович, Зуев, Мустафин (Зиньковский, 75), Саламатов (Евсеев, 46), Зырянов, Бавин, Исаев (Гасилин, 46), Ящук, Проничев (Камышев, 65), Долгов.

Предупреждения: Саламатов, 43. Зуев, 73. Йованович, 90+1.

Судья: Волошин (Смоленск).

"Химки" - "Спартак" (Нальчик) - 2:0 (0:0)

Голы: Казаев, 51 (1:0). Сикорски, 68 (2:0).

"Химки": Исупов, Малания (Петрусев, 46), Чернышов, Заика, Лапин, Шумских, Казаев (Гащенков, 77), Губерац, Тюнин, Галешич (Кузьмичев, 71), Сикорски (Дворников, 69).

"Спартак": Антипов, Семенов (Кузнецов, 46), Макоев, Дашаев, Мурачев, Каркаев (Войнов, 66), Крамаренко (Ахриев, 76), Дроздов (Марченко, 72), Богатырев, Мухаммад, Ахъядов.

Предупреждения: Семенов, 34. Богатырев, 88.

Судья: Турбин (Москва).