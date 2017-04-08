"Мордовия" одолела "Шинник", забив с пенальти

В матче 30-го тура первенства ФНЛ "Мордовия" на своем поле обыграла "Шинник" – 1:0. Единственный гол с пенальти уже на третьей минуте встречи забил Александр Кренделев. Ярославцы завершали встречу в меньшинстве после удаления Валерия Цховребова.

Несмотря на осечку, "Шинник" остался на четвертом месте в турнирной таблице. "Мордовия" поднялась на 16-ю строчку.

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30-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Шинник" (Ярославль) – 1:0 (1:0)

Гол: Кренделев, 3 – с пенальти.

"Мордовия": Леонов, Навлетов, Лебедев, Сабитов, Багаев, Осипов, Деобальд (Алхазов, 82), Игнатович (Молодцов, 88), Петров (Дегтярев, 61), Кренделев, Сысуев (Амбарцумян, 82).

"Шинник": Яшин, Чистяков (Дзахов, 35), Ятченко, Цховребов, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Митасов (Ослоновский, 66), Нетфуллин (Султонов, 57), Земсков, Подоляк (Лаук, 72).

Предупреждения: Чистяков, 20. Цховребов, 37. Земсков, 57. Осипов, 71. Деобальд, 81. Леонов, 87.

Удаление: Цховребов, 75.

Судья: МОСКАЛЕВ (Воронеж).

8 апреля. Саранск. Стадион "Старт".