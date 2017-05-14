"Мордовия" обыграла нальчикский "Спартак" и покинула зону вылета

"Мордовия" победила "Спартак" из Нальчика в матче 37-го тура первенства России в ФНЛ. Клуб из Саранска покинул зону вылета, опережая идущую 16-й "Балтику" по числу побед. "Спартак" из Нальчика занимает 18-е место.

За тур до конца сезона на четыре места на вылет претендуют "Луч-Энергия", "Зенит-2", "Мордович", "Балтика", "Сибирь", нальчикский "Спартак" и "Сокол".

Первенство России

ФНЛ

37-й тур

"Спартак" (Нальчик) - "Мордовия" (Саранск) - 1:3 (0:3)

Голы: Петров, 12 (0:1). Сысуев, 27 (0:2). Игнатович, 41 (0:3). Мурачев, 52 (1:3).

"Спартак": Антипов, Марченко (Мухаммад, 71), Кузнецов, Семенов, Дашаев, Богатырев, Крамаренко (Бойчук, 60), Ахриев, Дроздов (Мурачев, 45), Бажев, Ахъядов (Тлупов, 66).

"Мордовия": Леонов, Осипов, Навлетов, Сабитов, Багаев, Иванов, Лебедев, Игнатович (Лукьянов, 77), Петров (Алхазов, 90+1), Деобальд (Чалов, 86), Сысуев (Амбарцумян, 66).

Предупреждения: Сабитов, 34. Навлетов, 59. Игнатович, 62. Мурачев, 72.

Судья: Волошин (Смоленск).