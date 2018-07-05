"Мордовия" намерена начать сезон в ФНЛ на стадионе ЧМ

Директор "Мордовии" Николай Левин сказал, что клуб собирается провести матч первого тура первенства ФНЛ на стадионе "Мордовия Арена", который принимал четыре матча чемпионата мира-2018. Соперником команды из Саранска станет "Олимпиец", встреча состоится 17 июля.

– Мы планируем, что первый матч проведем на "Мордовия Арене", – цитирует ТАСС Левина. – Пока мы будем арендовать его у компании "Спорт-Инжиниринг", которой принадлежит стадион, а как сложится в дальнейшем, покажет время. Понятно, что аренда стадиона немаленькая, и клуб не располагает такими средствами, чтобы платить на постоянной основе.

Система абонементов будет разрабатываться на две арены ("Мордовия Арена" и "Старт". – Прим. "СЭ"). Мы заявим на чемпионат оба стадиона, но надеемся, что будем постоянно играть на "Мордовия Арене".

На этой арене обычно более 1 тысячи контролеров-распределителей, у МВД есть опыт проведения матчей премьер-лиги. Сейчас должны приехать специалисты, устанавливавшие СКУД (систему управления контроля и доступа болельщиков. – Прим. "СЭ"), чтобы еще раз проверить, как все работает.