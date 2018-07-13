"Мордовия" начнет сезон ФНЛ на новом стадионе, но может переехать на "Старт"

Директор "Мордовии" Николай Левин заявил, что у клуба пока нет понимания, на каком стадионе он проведет чемпионат ФНЛ. В то же время он заявил, что команда начнет сезон на "Мордовия Арене", которая была построена к ЧМ-2018.

- Первый матч сезона с "Нижним Новгородом" мы будет проводить на "Мордовия Арене", а дальше пока не знаю, - сказал Левин. – У нас же есть еще стадион "Старт". Удобно, когда два стадиона, тем более один из них с искусственным покрытием. Но вообще нас подталкивают к тому, чтобы играть на "Мордовии". Все-таки большинство придерживается мнения, что новая арена должна быть использована. Будем смотреть. Пока точно могу сказать про первый матч, дальше будем смотреть. Но тренируемся мы на базе, подготовленной для команды ЧМ.

- Правда, что аренда стоит порядка 12 миллионов рублей за один матч?

- Насколько знаю, что все выставили примерно одинаковую цену. Но 12 миллионов – это очень много. Возможно, это стоимость аренды всего комплекса? Но вообще надеюсь, что стоимость аренды будет все-таки снижена. (Андрей СИЗЯКИН)