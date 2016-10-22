"Мордовия" на выезде одолела "Волгарь"

В матче 18-го тура первенства ФНЛ "Мордовия" на выезде обыграла "Волгарь" со счетом 2:1. В другом поединке "Балтика" и "Факел" поделили очки.

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ФНЛ

18-й тур

"Балтика" (Калининград) – "Факел" (Воронеж) – 0:0

"Балтика": Вамбольт, Почивалин, Сармонт (Крючков, 64), Каленкович, Тимофеев, Марущак (Славнов, 46), Помогаев, Родионов (Пономарев, 80), Цимбал, Подбельцев (Елисеев, 90), Соломатин.

"Факел": Саутин, Иванов, Тихий, Багаев (Болов, 79), Бурнаш, Шахов, Рылов (Козлов, 67), Мурнин, Бирюков, Альшин (Дранников, 77), Саталкин.

Предупреждения: Багаев, 26. Рылов, 53. Помогаев, 64. Бурнаш, 80. Саталкин, 90+1.

Судья: Чистяков (Азов).

"Волгарь" (Астрахань) - "Мордовия" (Саранск) - 1:2 (0:1)

Голы: Дегтярев, 15 (0:1). Акбашев, 51 (1:1). Астафьев, 71 (1:2).

Нереализованный пенальти: Дегтярев, 14 (вратарь).

"Волгарь": Бучнев, Кирисов, Плиев, Зуйков, Юрганов, Акбашев (Букия, 83), Яковлев (Дышеков, 89), Сутормин, Шалаев (Радченко, 82), Болонин (Кабутов, 69), Веркашанский.

"Мордовия": Леонов, Лебедев (Молодцов, 65), Иванов, Сабитов (Кренделев, 70), Багаев, Осипов, Астафьев (Чалов, 80), Дегтярев, Игнатович, Деобальд (Лукьянов, 63), Амбарцумян.

Предупреждения: Лебедев, 9. Акбашев, 20. Зуйков, 37. Сабитов, 45. Веркашанский, 90+1.

Судья: Шпилев (Белгород).