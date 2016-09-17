"Мордовия" на последних минутах упустила победу в игре с "Тюменью"

В игре 13-го тура ФНЛ "Мордовия" дома не смогла переиграть "Тюмень" – 1:1. Счет в матче на 19-й минуте открыл нападающий хозяев Павел Игнатович, но на 91-й минуте защитник гостей Роман Локтионов восстановил равновесие.

"Мордовия" по-прежнему располагается на 17-м месте в турнирной таблице, тогда как "Тюмень" занимает 11-ю строчку.

Чемпионат России

ФНЛ

13-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Тюмень" – 1:1 (1:0)

Голы: Игнатович, 19 (1:0). Локтионов, 90+1 (1:1).

"Мордовия": Чебану, Иванов, Молодцов, Сабитов, Багаев, Осипов, Астафьев (Лебедев, 83), Дегтярев (Кренделев, 72), Игнатович (Лукьянов, 88), Амбарцумян, Саркисов (Деобальд, 40).

"Тюмень": Смирнов, Гузь, Локтионов, Шабаев (Шакуро, 80), Теленков, Павленко (Рябокобыленко, 71), Чудин (Пустозеров, 85), Шляпкин, Кленкин, Мамтов, Чуканов (Лешонок, 60).

Предупреждения: Смирнов, 7. Игнатович, 27. Осипов, 37. Чудин, 39. Гузь, 43. Лешонок, 86. Рябокобыленко, 90.

Удаление: Лешонок (Тюмень), 90+1.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

17 сентября. Саранск. Стадион "Старт".