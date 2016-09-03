"Мордовия" и "Сокол" не выявили сильнейшего

В игре 11-го тура ФНЛ "Мордовия" не смогла переиграть "Сокол" – 0:0. Отметим, что эта встреча стала для команды из Саранска первой после того, как ее главный тренер Дмитрий Черышев получил дисквалификацию на 4 матча за оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела" в матче 10-го тура первенства России.

Первенство России

ФНЛ

11-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Сокол" (Саратов) – 0:0

"Мордовия": Леонов, Иванов, Молодцов, Сабитов, Багаев, Осипов, Астафьев, Дегтярев, Игнатович (Петров, 87), Кренделев, Деобальд (Алхазов, 64).

"Сокол": Федоров, Ходырев, Магадиев, Васянович, Климов (Пасько, 22), Романенко, Хрущев, Паштов, Дудолев (Перченок, 78), Плэтикэ, Галыш (Домшинский, 90).

Предупреждения: Хрущев, 36. Сабитов, 73. Игнатович, 81.

Судья: Анопа (Благовещенск).

3 сентября. Саранск. Стадион "Старт".