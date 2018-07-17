"Мордовия" и "Нижний Новгород" сыграли вничью при 26,5 тысячах зрителей

"Мордовия" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в 1-м туре ФНЛ - 2:2. Игра состоялась в Саранске на "Мордовия Арене". Команды собрали на трибунах 26,5 тысяч зрителей.

Чемпионат России

ФНЛ

1-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Нижний Новгород" - 2:2 (1:1)

Голы: Симанов, 13 (0:1). Обухов, 26 (1:1). Хайруллов, 79 (1:2). Адаев, 87 (2:2).

"Мордовия": Шебанов, Ятченко, Сухарев, Багаев, Климов, Киреев (Адаев, 85), Руст.Мухаметшин (Маркин, 82), Поярков, Петров, Русл.Мухаметшин, Обухов (Соболев, 90).

"Нижний Новгород": Сысуев, Хайруллов, Федорив, Абазов, Абрамов, Аюпов, Симанов (Игнатович, 68), Фомин, Делькин (Сергеев, 90), Чирьяк (Хрипков, 81), Спэтару (Скворцов, 57).

Предупреждение: Симанов, 51.

Судья: Шадыханов (Москва).

17 июля. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 26564 зрителя.