"Мордовия" и "Химки" сыграли вничью в матче 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ (1:1). В составе хозяев поля гол забил полузащитник Игорь Киреев, у гостей отличился нападающий Камран Алиев.

Олимп - ФНЛ

16-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Химки" - 1:1 (0:1)

Голы: Алиев, 6 (0:1). Киреев, 78 (1:1).

Нереализованный пенальти: Петрусев, 39 (вратарь)

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Ятченко, Лебедев, Сухарев, Климов, Адаев (Руст.Мухаметшин, 46), Дворецков, Орлов (Киреев, 46), Петров (Маркин, 70), Обухов, Русл.Мухаметшин.

"Химки": Хомич, Данилкин, Димидко, Смирнов, Филин, Петрусев (Корян, 79), Мостовой, Нетфуллин, Рязанцев, Портнягин (Белоус, 68), Алиев (Моргунов, 81).

Предупреждение: Петрусев, 15.

Судья: Москалев (Воронеж).

13 октября. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

Все об ОЛИМП-ФНЛ - здесь