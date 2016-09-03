Молодые спартаковцы поздравили Родионова с днем рождения

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после игры 11-го тура ФНЛ "Спартак-2" – "Зенит-2" (4:1) получил подарок от молодых спартаковцев в честь своего 54-летия. Функционеру преподнесли коллаж из фотографий Родионова-игрока. (Ярослав СУСОВ)