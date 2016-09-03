19:11 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Молодые спартаковцы поздравили Родионова с днем рождения

Генеральный директор "Спартака" Сергей РОДИОНОВ получает поздравления с днем рождения. Фото Ярослав СУСОВ, "СЭ" Коллаж для Сергея РОДИОНОВА. Фото Ярослав СУСОВ, "СЭ"
Генеральный директор "Спартака" Сергей РОДИОНОВ получает поздравления с днем рождения. Фото Ярослав СУСОВ, "СЭ"
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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после игры 11-го тура ФНЛ "Спартак-2""Зенит-2" (4:1) получил подарок от молодых спартаковцев в честь своего 54-летия. Функционеру преподнесли коллаж из фотографий Родионова-игрока. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

nika-a "МОЛОДЫЕ СПАРТАКОВЦЫ ПОЗДРАВИЛИ РОДИОНОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ"======================= А скольких Родионов они поздравили? 19:32 ____________________________________________________________________________________ статью написал грамотей журналист))

19:38

nika-a

"МОЛОДЫЕ СПАРТАКОВЦЫ ПОЗДРАВИЛИ РОДИОНОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ"======================= А скольких Родионов они поздравили?

19:32

Материалы других СМИ


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