Молодые спартаковцы поздравили Родионова с днем рождения

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после игры 11-го тура ФНЛ "Спартак-2" – "Зенит-2" (4:1) получил подарок от молодых спартаковцев в честь своего 54-летия. Функционеру преподнесли коллаж из фотографий Родионова-игрока. (Ярослав СУСОВ)
Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после игры 11-го тура ФНЛ "Спартак-2" – "Зенит-2" (4:1) получил подарок от молодых спартаковцев в честь своего 54-летия. Функционеру преподнесли коллаж из фотографий Родионова-игрока. (Ярослав СУСОВ)
Flamenco
nika-a "МОЛОДЫЕ СПАРТАКОВЦЫ ПОЗДРАВИЛИ РОДИОНОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ"======================= А скольких Родионов они поздравили? 19:32 ____________________________________________________________________________________ статью написал грамотей журналист))
19:38
nika-a
"МОЛОДЫЕ СПАРТАКОВЦЫ ПОЗДРАВИЛИ РОДИОНОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ"======================= А скольких Родионов они поздравили?
19:32