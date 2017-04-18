Младен Кашчелан: "Тосно" летит во Владивосток, чтобы выиграть у "Луча"

Капитан "Тосно" Младен Кашчелан остался доволен ничьей со "Спартаком" из Нальчика в матче 32-го тура первенства ФНЛ. Также он отметил, что во Владивосток, на матч против "Луча-Энергии", команда отправится с позитивным настроем.

– Ничью со "Спартаком" я оценил бы как позитивную, у нас было много моментов и хороших атак, - цитирует пресс-служба клуба Кашчелана. - Ожидал, что соперник будет играть больше в открытый футбол, но они, как и большинство команд, приезжающих в Великий Новгород, оборонялись всей командой.

– Не удалось забить гол. Для команды это невезение или испытание?

– Не успели забить, думаю, в этой игре мы создали очень много моментов – где-то не повезло, а где-то не хватило концентрации при завершении атак, но в футболе бывают такие игры. Ничего страшного не случилось, мы движемся дальше с тем же самым позитивным настроем!

– "Луч-Энергия" потрепал нервы в матче первого круга. Что ожидать от них в предстоящем матче?

– Да, дома с "Лучом" получилась очень тяжелая игра. Сейчас все по-другому, там будет натуральное поле, другие условия для игры. Мы стали почти на шаг от Премьер-лиги, хочется сделать этот шаг как можно быстрее. Так что полетим туда, чтобы выиграть!