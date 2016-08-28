Младен Кашчелан: "Почему матч получился грубым? Это наш стиль игры"

Автор победного мяча в ворота "Динамо", полузащитник Младен Кашчелан после матча, который завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, рассказал о победе над бело-голубыми, отметив, что никаких претензий к сопернику не имеет.

– На протяжении почти всей встречи "Динамо" доминировало на поле. Благодаря чему удалось добыть победу?

– Не важно, что соперник контролировал игру. Мы тоже доминировали в каких-то моментах. У нас также были возможности забить, но не везло. Как говориться, самое важное – счет на табло и очки в копилке. Через пару дней все забудут игру и то, что соперник контролировал матч.

– Отрыв от бело-голубых в турнирной таблице теперь не такой большой. По силам догнать эту команду?

– У нас свои задачи и мы не обращаем внимания ни на "Динамо", ни на других соперников. В каждом матче стремимся выиграть.

– Москвичи остались недовольны судейством. У вас есть претензии к арбитру?

– Не буду комментировать судейство. Это некрасиво.

– На поле чувствовали, что играете с лидером ФНЛ?

– Получился интересный матч и зрители, думаю, могут быть этим довольны. Было очень много стыков, борьбы, голевых моментов. Боевая игра.

– Почему матч получился таким грубым?

– Это наш стиль игры. Мы так всегда действуем, и не будет отступать ни с "Динамо", ни с какой другой командой.

– Что случилось в конце первого тайма, когда на поле произошла стычка?

– Если честно, подобных стычек было много. Но это чисто игровые моменты, эмоции, нервы. Мы все футболисты и едим один хлеб. После игры я пожал руку соперникам и никаких претензий к ним не осталось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)