Министр спорта Нижегородской области не стал давать оценку поступку украинца Федорива

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов отказался комментировать поступок украинского защитника "Нижнего Новгорода" Виталия Федорива. Напомним, Федорив отвернулся от флага России во время исполнения гимна страны перед матчем 7-го тура ФНЛ с "Сочи" (0:1).

– Не буду обсуждать эту ситуацию, за комментарием обращайтесь в "Нижний Новгород", – сказал Панов.

Федорив является воспитанником киевского "Динамо". Также он выступал за "Кривбасс", "Говерлу" и донецкий "Олимпик". С 2008 по 2011 украинец выступал за пермский "Амкар". Летом 2017 года он подписал контракт с командой "Олимпиец", которая перед началом сезона 2018/19 была переименована в "Нижний Новгород". (Иван ТОРОПЦЕВ)