Милевский не верит, что Криштиану Роналду - гей

Нападающий "Тосно" Артем Милевский, ранее выложивший на своей странице в "Инстаграм" фотографию с форвардом "Реала" Криштиану Роналду подчеркнул, что этот снимок является подлинным. По его словам, он был сделан на молодежном первенстве Европы.

- Фотография с Криштиану Роналду? Это не фотомонтаж, - приводит FootballHub слова Милевского. - Мы просто с ним одного возраста, тогда был чемпионат Европы до 17-18 лет, в котором участвовали Португалия, Украина и еще шесть стран. Мы встретились, и уже тогда было все видно, но с нами он ничего не смог сделать. Его тогда съел Гриша Ярмаш. Никогда не поверю, что Криштиану Роналду - гей. Мне кажется, что это выдумки журналистов. Ему, наверное, от этого очень смешно.