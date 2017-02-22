18:20 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Милевский не верит, что Криштиану Роналду - гей

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Нападающий "Тосно" Артем Милевский, ранее выложивший на своей странице в "Инстаграм" фотографию с форвардом "Реала" Криштиану Роналду подчеркнул, что этот снимок является подлинным. По его словам, он был сделан на молодежном первенстве Европы.

- Фотография с Криштиану Роналду? Это не фотомонтаж, - приводит FootballHub слова Милевского. - Мы просто с ним одного возраста, тогда был чемпионат Европы до 17-18 лет, в котором участвовали Португалия, Украина и еще шесть стран. Мы встретились, и уже тогда было все видно, но с нами он ничего не смог сделать. Его тогда съел Гриша Ярмаш. Никогда не поверю, что Криштиану Роналду - гей. Мне кажется, что это выдумки журналистов. Ему, наверное, от этого очень смешно.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/footballhubua/?ref=page_internal

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